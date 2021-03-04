Делали же раньше: советский автобус-гибрид!

Даже в США таких выпустили совсем немного, а у нас это был основной вариант.

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Конечно, в 1946 году, когда в СССР дебютировал первый послевоенный автобус ЗИС-154, термин «гибрид» никто не использовал — в историю эта машина вошла как автобус с электрической трансмиссией. Но вообще схема параллельного гибрида, когда ДВС не имеет механической связи с колесами, а крутящий момент к ним поставляет питающийся от генератора электромотор, известна с 1901 года и первого в мире гибридного транспортного средства — Lohner-Porsche.

Силовая установка ЗИС-154 была устроена по такому же принципу. Размещенный в корме 4-цилиндровый 110-сильный дизель работал в паре с генератором постоянного тока. А под полом автобуса размещался электромотор — именно от него вращение передавалось к заднему мосту.

Почему советские инженеры решили пойти по такому, почти уникальному по тем временам варианту? ЗИС-154 был во многом скопирован с американского GMC (ранее — Yellow Coach), но в США автобусов с электрической трансмиссией сделали совсем немного, в то время как у нас такой вариант продержался целых четыре послевоенных года.

Время расставило все по своим местам: схема параллельного гибрида не прижилась (стоит вспомнить разве что штучные Fisker Karma и ранние варианты электромобиля BMW i3 с бензиновым «удлинителем хода»), а ЗИС-154 уже в начале 1950-х был заменен автобусом с более традиционной трансмиссией — но успел стать легендой!

Подробно о любопытном советском автобусе ЗИС-154 мы рассказываем на страницах мартовского номера журнала «За рулем». Он уже в продаже!

В отличие от последовательной, схема параллельного гибрида (его еще называют мягким) в 2021 году продолжает здравствовать. Например, Mazda недавно представила обновленный мотор e-Skyactiv X.

Текст подготовлен по материалам публикации «Электричка из Москвы» Сергея Канунникова.

Фото: Wikipedia, архив «За рулем»