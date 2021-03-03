Основной целью компании становятся кроссоверы, на которые приходится уже две трети продаж Volvo.

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Компания Volvo решила отказаться от непопулярных сегодня кузовов, так как уже 75% продаж приходится на кроссоверы, и людям нужно дать то, что они хотят.

Дни популярности седанов и универсалов прошли. Теперь в почете кроссоверы и внедорожники. Глава компании, принадлежащей Geely, Хокан Самуэльссон объяснил, что у Volvo слишком много седанов и универсалов. Особенно универсалов, поскольку у V60 и V90 есть внедорожные версии Cross Country. Также он отметил, что шведский бренд выпускает множество машин с салонами самой разной вместимости, и от некоторых из них придется отказаться. Седаны в модельном ряду Volvo все же останутся, «но, вероятно, не так много».

Одной из главных забот становится вывод на рынок электрических кроссоверов, которые дополнят ряд Recharge. Ожидается, что XC90 следующего поколения тоже получит полностью электрическую версию.

Также мы знаем, что скоро на рынке появится субкомпактный кроссовер XC20 и, возможно, его невнедорожная версия C20.

Другой новинкой компании станет полноразмерный кроссовер XC100, который будет конкурировать с BMW X7. Но официальной информации об этой модели пока нет.

Но Самуэльссон хочет также обратить внимание на то, что с переходом на электротягу спрос на кроссоверы может снизиться.

«Практичный, более низкий автомобиль может быть действительно интересным, особенно когда мы едем на электротяге и нуждаемся в более низком сопротивлении воздуха», — говорит он.

Действительно, снижение сопротивления воздуха позволяет существенно увеличить пробег на одной зарядке, а значит полностью отказываться, например, от универсалов нет смысла.

Ожидается, что к 2025 году в модельном ряду Volvo появятся шесть новых автомобилей, среди которых будут гибриды и полностью электрические машины.

Все Volvo без двигателей внутреннего сгорания будут продаваться исключительно через интернет и впоследствии обновлять программное обеспечение по беспроводной сети, постоянно улучшая свои характеристики.

Недавно Volvo получила патент на сдвижное рулевое колесо, которое очень подойдет электромобилям.

Фото: Volvo, autoexpress.co.uk