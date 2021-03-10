Проезд по самой дорогой дороге обойдется в 8357 рублей, а по самой дешевой — 81 рубль.

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Встреча с платной дорогой может стать неприятным сюрпризом, особенно если вы находитесь в чужой стране и не привыкли платить за проезд.

Австралийская компания Budget Direct проанализировала стоимость проезда по более чем 400 платным дорогам разных стран, чтобы составить рейтинг самых дорогих и самых дешевых. В рейтинг попали дороги Швейцарии, Австрии, Фарерских островов, Хорватии, Дании, Польши, Бельгии, Китая, Албании, Швеции, США, Канады, Беларуси, Нидерландов, Австралии, Германии, Ирландии, Великобритании, Новой Зеландии и ОАЭ.

Оказалось, что в странах, где платные дороги более распространены, сумма оплаты обычно невысокая, а в тех странах, где платных дорог всего несколько, сборы могут достигать невероятных сумм.

Возьмем, к примеру, Швейцарию, где есть только два платных участка. Это туннели под Альпами, средняя стоимость проезда по которым составляет 23,60 франка, или 1875 рублей. С другой стороны, в Объединенных Арабских Эмиратах при проезде через платные ворота Salik с водителей взимается лишь 4 дирхама, что в переводе на наши деньги составляет всего 81 рубль.

Второе место по дороговизне заняли дороги Австрии (средняя цена составила 13,46 евро, или 1184 рубля). На третьем месте дороги Фарерских островов, проезд по которым стоит 100 датских крон, но из-за особенностей обменного курса для россиян они были бы на втором месте, так как это 1186 рублей. Замыкают пятерку лидеров Хорватия и Дания (1111 и 780 рублей). Беларусь — на 13-м месте: 319 рублей.

На втором месте среди самых дешевых платных дорог оказались дороги Новой Зеландии (111 рублей), Англии (212 рублей), Ирландии (222 рубля) и Германии (277 рублей).

Самые дорогие дороги в мире — это Пенсильванская магистраль в США (112,9 доллара, или 8357 рублей!), а также высокогорная альпийская дорога Гроссглокнер (37,5 евро, или 3299 рублей). Обе трассы отличаются красивой природой и привлекают множество туристов, чем и объясняется цена проезда по ним.

В России нужно больше платных дорог, считают некоторые эксперты. Почему? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Harmen Jelle van Mourik / Unsplash, budgetdirect.com.au