Я не люблю платные дороги. Но голосую за них.

Недавно довелось в очередной раз наездом посетить любимый город на Неве. Сегодня — туда, завтра — уже обратно. В шесть утра стартовал из дома, в 13:00 прибыл в мини-отель на реке Пряжке. Итого — семь часов дороги, включая заправку перед Тверью на бесплатном куске недостроенной трассы М-11.

Езда или перемещение?

В очередной раз скажу, что приятным путешествием такую езду я назвать не могу. Это тупое перемещение себя из пункта М в пункт С-П. Инфраструктуры — практически ноль. Ни церквушек, ни деревушек по сторонам не видать. Дорога однообразная и безумно унылая. Остается включить автопилот и гнать, гнать, гнать... Моя средняя скорость составила тогда 108 км/ч. Готов спорить, что, соблюдая ПДД, быстрее проехать нельзя. Само собой, что все, кому на правила наплевать, обгоняли меня на скоростях под 200, а потому и добрались быстрее. Но чувства зависти это не вызывало.

Впрочем, семь часов — это действительно долго! В советские времена, на Жигулях и Волгах, добирались примерно за то же время. Например, Михаил Жванецкий когда-то вспоминал в интервью «За рулем», что его рекорд составлял 7 часов 45 минут. Тоже без уважения к ПДД, конечно же, но зато по старой дороге да на обычном жигуленке…

Так в чем же кайф от новой дороги? Кстати, за проезд я заплатил около двух тысяч рублей (не считая бензина).

Любопытное сообщение прошло недавно в СМИ: представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, г-н Щипков, заявил, что платные дороги разрушают единое пространство России. Потому что там, где берут плату за проезд, теряется ощущение уникальной необъятности нашей страны. Заодно исчезает ощущение свободы, исторически необходимое россиянину. И потому шлагбаумы и пункты сбора дорожной пошлины обязательно отменят.

«Бесплатно»

В общем, стартуя домой, я сам себя уговорил вспомнить детство и прокатиться по старой М-10 хотя бы до Твери. По крайней мере один плюс в этом был: сэкономлю денежку. А что получится по времени — неважно.

А получилось… девять часов — пристойно. С той лишь оговоркой, что за Тверью я все-таки въехал на финальную часть М-11, чтобы не застрять в Солнечногорске. Но главное — не в этом. К моему удивлению, трасса М-10 оказалась менее загруженной, чем платная, и при этом очень даже ухоженной! На ней почти всюду уложили новенький асфальт, во многих местах отделили встречку, а в итоге вернулось удовольствие от вождения машины. И ничего, что в том же Волочке висит знак «40». Моя средняя скорость, конечно же, упала (до 81 км/ч), но с ней снизился и расход топлива — почти на литр. И эта поездка мне понравилась куда больше «скоростной».

Платная как благо для бесплатной

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К чему я все это вспомнил? А к тому, что сформулировал сам для себя основное достоинство платных дорог типа М-11! Они нужны для того, чтобы максимально разгружать бесплатные трассы, давая возможность спокойно ездить по ним как тем, чей бюджет не позволяет иных поездок, так и тем, кто хочет испытывать забытое удовольствие от вождения машины и путешествия по стране. К тому же подавляющая часть «гонщиков» переместится на магистрали, и безопасность на обычных дорогах обязательно вырастет.

Но даже если случится невероятное: предсказание представителя синодального отдела сбудется и на платных дорогах перестанут брать мзду, то и в этом случае пользоваться скоростными трассами я буду в исключительных случаях. Потому что для быстрого перемещения из одной точки в другую проще и комфортнее ездить на «Сапсанах».

Так что пусть платные дороги — прямые, отгороженные и ровные — возводят и дальше. И не как замену, а как альтернативу бесплатным. Чтобы постоянно было что с чем сравнивать. В конце концов, для неспешных прогулок по тому же Питеру есть набережные и парки, а для быстрых перемещений — ЗСД или КАД.