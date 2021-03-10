Полностью деревянный Bugatti — на нем можно ездить! — журнал За рулем

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Полностью деревянный Bugatti — на нем можно ездить!

У него электрический привод, настоящее рулевое управление и работающая светотехника.

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Можно ли выточить из дерева детальную копию фантастического Bugatti Centodieci? Можно — отвечают мастера Youtube-канала ND — Woodworking Art, которые засняли весь процесс создания деревянного гиперкара на видео.

Кузов, изобилующий сложными поверхностями, вырезан с помощью электропилы, электрорубанка и обычных молотка и зубила. Потом в действие включается шлифовальная машинка, а в финале воссозданный кузов покрывается лаком. Пожалуй, более всего потрясает точность этой работы, сделанной буквально на коленке — взгляните, например, на процесс создания колесных дисков!

Более того, это действительно машина, хоть и в несколько уменьшенных размерах: она имеет электрический привод на заднюю ось, управляемые передние колеса и функциональную светотехнику. Дети, как видим, результат вложенных усилий очень оценили.

Настоящий Bugatti Centodieci, представленный в 2019 году, имеет тираж 10 экземпляров, а цены начинаются от 8 млн евро, что составляет около 703 млн рублей. Его деревянная копия выпущена в единственном экземпляре, почти бесценна, а шоу-стоппер из нее получился не хуже, чем из оригинала.

Видео: Youtube/ND — Woodworking Art

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