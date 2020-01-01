Необычная машина для барбекю на природе сделана на базе внедорожника Jeep Commander.

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Этот полностью переделанный Jeep Commander 2008 года собираются продать с молотка на аукционе Mecum Summer Special, который пройдет в Киссимми (Флорида, США) в конце этого месяца.

В описании лота почти ничего не сказано, но покупателям будет достаточно и снимков. Как видите, от Коммандера почти ничего не осталось, а стальной кузов был заменен на необычную деревянную беседку.

Передняя часть украшена деревянным цилиндром, который похож на котел паровоза. Под деревянной крышей, на которую ведут две лестницы, расположено место водителя с деревянным креслом, а за его спиной находится настоящая беседка с подковообразной лавочкой, а также поленница. Видно также деревянную приборную панель, деревянный пол и деревянную центральную консоль. Единственное, что осталось от Коммандера — рулевое колесо, аудиосистема, блок управления климатом и круглые воздуховоды (зачем они в полностью открытом автомобиле?).

На продажу выставлен деревянный автомобиль Необычная машина для барбекю на природе сделана на базе внедорожника Jeep Commander. На продажу выставлен деревянный автомобиль

Сзади у машины находится платформа с установленной на нее жаровней. То есть необычная машина прекрасно подойдет для пикников в парке или в качестве мобильного кафе.

В продаже есть также придорожное кафе на базе «Буханки» УАЗа.

Фото: Mecum Summer Special