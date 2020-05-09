Дешевый, компактный и проходимый фудтрак — возможно, после пандемии бизнес в сфере общепита будет именно таким.

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Если кемперы на базе УАЗов различных моделей уже достаточно хорошо известным нашим постоянным читателям, то фудтраки — фургончики для продажи кофе, чая, хот-догов, бургеров и пиццы — тема довольно новая. Фудтрак на базе цельнометаллического фургона из семейства СГР спроектировали в российской компании Люкс Форм. Стандартную крышу заменил откидывающийся стеклопластиковый колпак, под которым в походном положении прячется боковой навес-маркиза. По контуру маркизы смонтированы светильники, создающие притягательность и уют в вечернее время.

Откидывающийся верх нужен еще и для возможности работать с грилями без установки дополнительной вытяжки. Внутри фудтрака есть все необходимое для приготовления кофе и закусок (включая холодильник), причем список этого оборудования может быть различным — например, можно поставить тихий генератор мощностью до 12 кВт. Фургон такой конструкции можно сориентировать и на использование внутри торговых центров в качестве сувенирных лавок.

Фудтрак из «буханки» (тот случай, когда народное прозвище подходит как нельзя лучше) сочетает в себе присущие исходному автомобилю бюджетность и неповторимый стиль, который можно развить или дополнить оригинальной раскраской. Ну, а полный привод позволяет вести бизнес где угодно, включая удаленные от города вечеринки, слеты и фестивали. Компания называет этот фудтрак одним из самых бюджетных, но цены не называются — все обсуждается индивидуально с каждым заказчиком.

Из «буханок» получаются неплохие фудтраки и автодома, а из родственных им «Головастиков» — даже самосвалы.

Как горячие пирожки: передвижное кафе на базе «буханки» Дешевый, компактный и проходимый фудтрак — возможно, после пандемии бизнес в сфере общепита будет именно таким. Как горячие пирожки: передвижное кафе на базе «буханки»



Фото: uaz-export.com