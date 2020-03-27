УАЗ выпустил самосвал
Новый самосвал Ульяновского автомобильного завода построен на базе «Буханки» и получил индекс УАЗ-330365.
Материалы по теме
На мощностях нижегородского партнера УАЗа, «Завода автофургонов», начался выпуск самосвала на базе уазовской «Буханки». Более того, первая партия автомобилей уже доставлена покупателям.
Грузоподъемность небольшого самосвала составляет 800 кг, а платформа может наклоняться назад, достигая угла 45 градусов. Подъемный механизм представляет собой 4-секционный штоковый гидроцилиндр, который приводит в движение гидравлическая станция на 12 вольт.
Габариты грузовой усиленной платформы составляют 2680 мм в длину и 1870 мм в ширину. Высота бортов — 400 миллиметров. Полная масса автомобиля достигает 3070 кг. Главным преимуществом модели является не только ее компактные размеры, но и полный привод.
Самосвал УАЗ-330365 поставляется с 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 112 л.с. и 198 Нм, который работает в паре с 5-ступенчатой механикой.
Фото: УАЗ
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter