УАЗ выпустил самосвал

Новый самосвал Ульяновского автомобильного завода построен на базе «Буханки» и получил индекс УАЗ-330365.

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На мощностях нижегородского партнера УАЗа, «Завода автофургонов», начался выпуск самосвала на базе уазовской «Буханки». Более того, первая партия автомобилей уже доставлена покупателям.

Грузоподъемность небольшого самосвала составляет 800 кг, а платформа может наклоняться назад, достигая угла 45 градусов. Подъемный механизм представляет собой 4-секционный штоковый гидроцилиндр, который приводит в движение гидравлическая станция на 12 вольт.

Габариты грузовой усиленной платформы составляют 2680 мм в длину и 1870 мм в ширину. Высота бортов — 400 миллиметров. Полная масса автомобиля достигает 3070 кг. Главным преимуществом модели является не только ее компактные размеры, но и полный привод.

Самосвал УАЗ-330365 поставляется с 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 112 л.с. и 198 Нм, который работает в паре с 5-ступенчатой механикой.

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Фото: УАЗ