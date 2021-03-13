Сделали модный прицеп для путешествий. Но кемпер дешевле!

Он хорошо утеплен и оснащен всем необходимым. Естественно, стоит безумных денег.

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Калифорнийская компания Polydrops представила кемпер с граненым дизайном, как у Tesla Cybertruck. Весит он всего 544 кг и оснащен большим аккумулятором, солнечными панелями, кроватью, кухней и многими другими вещами.

Длина прицепа-кемпера составляет 4,15 метра, у него двери типа «крыло чайки» по бокам, а задняя дверь — с очень широким проемом. Аккумуляторная батарея спрятана под полом. В базовой версии ее мощность составляет 2,4 кВт·ч, но прицеп можно оснастить и батареями на 4,8 и 12 кВт·ч, а заряда самой мощной батареи хватает на шесть (!) дней.

На крыше и задней двери есть солнечные панели мощностью 260 или 520 Вт. Они питают систему отопления, вентиляции и кондиционирования. Кстати, прицеп имеет отличную теплоизоляцию.

Кроме того, в прицепе есть мини-кухня, которая состоит из холодильника, раковины с резервуаром для воды объемом 7,3 литра, а также индукционной горелки. Кровать рассчитана на двоих взрослых людей.

Стоимость кемпера составляет от 24 990 (около 1,84 млн рублей) до 33 790 долларов (2,49 млн рублей). Мини-кухня — еще 1850 долларов (примерно 136 тыс. рублей), а акустическая система с Bluetooth — 500 долларов (почти 37 тыс. рублей). За эти деньги можно купить стандартный туристический трейлер, в котором поместятся минимум четыре человека и будет туалет.

Но эта стоимость не так велика, как у нового китайского 2-этажного дома на колесах.

Фото: Polydrops