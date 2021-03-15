Kia отказывается от «тигриного носа»

Компания решила сменить фирменный дизайн своих автомобилей и представила новый стиль.

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В 2007 году Kia представила новый фирменный дизайн с решеткой радиатора, получившей название Tiger Nose (тигриный нос). Это была работа Питера Шрайера, которая просуществовала 14 лет.

Теперь автопроизводитель решил сменить философию дизайна, а заодно сменить логотип и переписать слоган. Все это было представлено в новом Kia EV6 — первом электромобиле марки, получившем Digital Tiger Face (цифровая тигриная морда).

Новая философия основана на пяти основных принципах дизайна: «Смелость природы», «Радость осмысления», «Энергия для прогресса», «Технологии для жизни» и «Умиротворение через напряженность».

Кроссовер EV6 отличается четкими линиями. Он прижат к земле, что можно объяснить желанием инженеров снизить сопротивление встречному потоку воздуха — это позволит экономить энергию на больших скоростях. Широкая задняя стойка делает машину немного похожей на купе, а фонари тянутся от одного заднего колеса до другого.

Салон Kia EV6 получил изогнутый экран приборной панели, двухспицевое рулевое колесо с обновленным логотипом Kia и тактильные кнопки на центральной консоли.

Премьера Kia EV6 состоится в марте, и тогда мы узнаем об оснащении электрокроссовера и его характеристики, включая запас хода и время зарядки.

Ожидается, что новинка получит 306-сильную версию.

Фото: Kia