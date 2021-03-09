Kia делает 306-сильную электромодель

Автомобиль покажут уже в этом месяце, а в продажу он должен будет поступить ближе к концу года.

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Kia опубликовала первые видеотизеры модели EV6 — первого электромобиля марки на новой платформе E—GMP. Ранее известный как CV, он будет показан в первом квартале 2021 года, то есть до конца марта.

EV6 получил элегантный силуэт. Его лобовое стекло плавно переходит в покатую крышу. Также видны горбатый, как нос тигра, капот, спойлер над дверью багажника и скрытые дверные ручки. Среди других особенностей — узкие светодиодные фары и мускулистые задние крылья.

Технические характеристики пока не разглашаются, но они должны быть идентичными характеристикам другого электрокроссовера — Hyundai Ioniq 5. Это аккумуляторные батареи на 58 и 72,6 кВт·ч, а также версии с задним и полным приводом мощностью до 306 л.с. и 605 Нм.

Полноприводный EV6 сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды, а модель с передним приводом получит запас хода около 480 км.

Это лишь первая модель в ряду электромобилей бренда, названия которых будут начинаться с префикса «EV», за которым следует число, обозначающее место автомобиля в модельном ряду.

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Фото, видео: Kia