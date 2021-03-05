Центральным элементом салона стала пара 12-дюймовых экранов, объединенных в один слегка изогнутый монитор.

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Седан Kia K8 должен заменить уходящий Cadenza. Произойдет это в конце 2021 года.

K8 оснащен 12-дюймовой панелью приборов, справа от которой расположен 12-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Мониторы сливаются и кажутся единым целым.

Центральная консоль отделана деревом, а элементы управления разместились на приподнятом выступе. Там мы видим поворотный селектор коробки передач и кнопки для выбора режима движения.

Рядом видны также включатели подогревов сидений и руля. Kia K8 будет оснащаться премиальной стереосистемой Meridian с 14 динамиками.

Кожаная обивка Nappa имеет ромбовидную прострочку на креслах и дверях. Рулевое колесо по стилистике напоминает рули Volvo. На его левой и правой спицах расположены различные органы управления.

Длина седана составляет 5015 миллиметров. Для сравнения, длина Mercedes—Benz S—класса со стандартной колесной базой составляет 5179 мм, а длина BMW 7-й серии — 5120 мм, поэтому внутри должно быть достаточно места, чтобы пассажиры могли вытянуть ноги.

Поскольку Kia уже опубликовала фотографии и внешности новинки, и салона, следует ожидать скорой премьеры К8, во время которого будут озвучены технические характеристики седана.

Недавно Kia начала продажи обновленного спорт-седана Stinger.

Фото: Kia