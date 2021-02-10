С 15 февраля гран-турер можно будет заказать в любом дилерском центре.

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Компания Kia объявила, что обновленная версия спортивного лифтбека Stinger станет доступна во всех российских автосалонах марки начиная с 15 февраля. Внешние обновления точечные, а вот система полного привода — модернизирована.

Напомним, что в базовой версии Стингер сохранил задний привод, во всех остальных вариантах он полноприводный. В линейке двигателей два турбомотора: 2,0 и 3,3 литра, сочетающиеся с 8-ступенчатой АКП.

У автомобиля широкий набор высокотехнологичных систем безопасности и ассистентов водителя, значительно пополнился список опций комфорта, обновлен мультимедийный комплекс.

Есть два пакета интерьерной отделки — Red с красной натуральной кожей и Suede с алькантарой. Всего же клиентам будет предложено девять комплектаций. Цены лежат в диапазоне от 2 409 900 до 3 799 900 рублей.

Будет ли у Kia Stinger второе поколение? Вопрос пока открыт.

Фото: Kia