Электротягач Semi проходит испытания на полигоне компании. Оказалось, он не совершенно бесшумен.

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Tesla впервые представил Semi в ноябре 2017 года. Изначально планировалось, что продажи тягача начнутся в 2019 году, но выпуск грузовика откладывался много раз. Теперь у желающих его купить есть шанс сделать это в конце 2021 года.

В ролике показан едущий по треку автомобиль без полуприцепа. Как и следовало ожидать, он очень тихий, если сравнивать обычным дизельным тягачом. Но он достаточно шумный, чтобы не застать врасплох зазевавшихся пешеходов.

Согласно заявлениям Илона Маска во время презентации, Tesla Semi получит запас хода 500 миль, или 804 км, и это в условиях движения по шоссе (электромобили тратят больше энергии на больших скоростях) и буксировки 36-тонного прицепа. Бизнесмен также обещал, что при такой загрузке тягач сможет разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд и штурмовать 5-процентные уклоны на скорости 105 км/ч по сравнению со скоростью 72 км/ч у турбодизельных тягачей. Позже, в начале 2020 года, Маск заявил, что запас хода Semi составит 600 миль, или 965 км.

С момента презентации концепта Semi технологии электромобилей шагнули вперед. Все они будут применяться и в новом грузовике компании Tesla. Например, прототип на видео оснащен новыми аккумуляторами компании 4680, которые дешевле и эффективнее предыдущих батарей, применяемых сегодня в легковых автомобилях Tesla.

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Фото, видео: Tesla