Opel сделает мощный электромобиль в стиле ретро

Пока в единственном экземпляре, но выглядеть это будет шикарно.

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Бренд Opel показал эффектный тизер, посвященный загадочному электромобилю Opel Manta GSe ElektroMOD и названный ни много ни мало «Назад в будущее». Модель Manta существовала в линейке Opel в прошлом веке: будучи ответом стремительно набиравшему популярность Ford Capri, первое поколение модели, купе Manta A, выпускалось с 1970 по 1975 годы.

Судя по тизеру, перед нами не какое-то переосмысление стиля прежней модели, а именно та, оригинальная Manta A из 1970-х, только в электрическом исполнении. То есть речь о новой серийной модели не идет (пока), перед нами уникальный рестомод: классический кузов и ультрасовременная электрическая начинка. Если учесть, что данный экземпляр отдает дань уважения модели Manta, то стоит предполагать, что привод сделают задним.

Дополнение Elektro в названии компания Opel использует не впервые: тогда же, в начале 1970-х (а именно в 1971-м), появился концептуальный Opel Elektro-GT с двумя электромоторами и разгоном до 100 км/ч за 6 секунд, вспоминает Motor1. Впрочем, и параллели с современностью в тизере прослеживаются прямые: характерный элемент передка, именуемый Vizor, был и у Манты, и у нынешних Mokka и Crossland. А кроме того, Mokka в новом поколении сразу был электрическим, и лишь позднее была показана версия с ДВС.

В Opel говорят, что предпринятая трансформация Opel Manta показывает, как технологии могут сделать ретроавтомобиль независимым от запасных частей для двигателя и трансмиссии, а также потенциальных запретов на вождение старых машин с ДВС. Пока остается только догадываться, намеком на что именно является Opel Manta GSe ElektroMOD. Подробности наверняка появятся в ходе премьеры.

Тем временем Tesla начала испытания электротягача Semi.

Видео: Youtube/Opel