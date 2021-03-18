Гость из будущего: в Россию привезли «китайскую Теслу» Xpeng P7

Это электрический спортседан с паспортным пробегом на одной зарядке в 706 км.

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Московский автосалон «Автолайт», являющийся дилером Haval, Chery и GAC, выставил в своем шоу-руме китайский электрический спортседан Xpeng P7, который создан китайскими конгломератами Alibaba и Xiaomi. Бренд Xpeng (Сяопенг) показал модель P7 в апреле 2020 года, заявив, что у машины больше дальность хода, быстрее зарядка и лучше динамика, нежели у конкурентов.

У версии Super Long Range, которая приехала в Россию, паспортный пробег на одной зарядке составляет 706 км по европейскому циклу NEDC, при этом электродвигатель, приводящий заднюю ось, развивает 266 л.с. и 390 Нм. Время зарядки от бытовой сети — всего 6,5 часов. Платформа Alibaba In-Car Mini APP, на которой построен Xpeng P7, дает расширенный функционал по навигации, контролю за состоянием водителя и помощью в поездках, а также объединяет все последние разработки в области искусственного интеллекта.

При длине кузова в 4880 мм Xpeng близок по габаритам к Hyundai Sonata, однако колесная база лишь немного недотягивает до Mercedes-Benz S-класса, у китайской машины она составляет 2998 мм. Двери Xpeng P7 не имеют оконных рамок, ручки выдвигаются при открывании, сообщают «Китайские автомобили». Интерьер решен в спортивном ключе, с красными сиденьями, имеющими электропривод, обогрев и вентиляцию. В подголовниках находятся динамики голосовой связи. А высокочастотники премиальной аудиосистемы всплывают из передней панели при включении.

В салоне всего две физических кнопки: включение автомобиля и аварийка. За остальное отвечают сенсорные поверхности, которые, помимо приборной и мультимедийной панели, имеются прямо на руле. Основной дисплей диагональю 14,96 дюйма поддерживает разрешение 2K. В передней части салона есть беспроводная зарядка, два подстаканника и центральный бокс с двумя USB-портами и розеткой.

Xpeng P7 оснащается адаптивным круизом, автопилотом, системами автоматической парковки, удержания в полосе, самостоятельного перестроения, торможения перед препятствием. Есть три режима вождения — Eco, Standard и Sport. Оптика полностью светодиодная, шины — 18-дюймовые Run Flat. О ценах пока ничего не сообщается — очевидно, компания пока лишь изучает спрос на такую технику в столице России.

В Китае Xpeng P7 уже продается, а вот BMW только-только представила свой вариант электрического спортседана — модель i4.

Фото: «Китайские автомобили»