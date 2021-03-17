BMW показала спортивный седан i4

Максимальная мощность — 523 л.с., а разгон до сотни займет около 4 секунд.

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Компания BMW на три месяца раньше, чем было запланировано, опубликовала первые официальные изображения нового полностью электрического седана BMW i4. Именно так этот автомобиль будет выглядеть в серийном исполнении, присоединившись в европейской электрической линейке BMW к выпускающемуся с 2013 года хэтчбеку i3 и недавним новинкам, кроссоверам iX3 и iX.

Он очень похож на своего предтечу Concept i4 с поправкой на более реалистичную светотехнику, а кроме того, в облике угадываются явные пересечения с BMW 4 Series Gran Coupe следующего поколения. Да, i4 — это не купе, а четырехдверный седан, но вот ручки дверей, например, утопленные в поверхность для лучшей аэродинамики, на новом электромобиле выглядят так же, как на недавних шпионских снимках перспективного купе.

Но есть и что-то совершенно уникальное во внешности i4: это и аэродинамичные колесные диски, и переработанные бамперы с синими акцентами, и, главное, отсутствие выхлопных патрубков. А вот «ноздри» — это наследие последних новинок с ДВС, хотя за столь циклопическими размерами теперь совершенно точно не стоит какой-либо функционал.

Большинство характеристик пока держатся в секрете, и единственное, что известно, это максимальная мощность в 523 л.с. (по предположениям, такая отдача будет у версии M Performance) и разгон до 100 км/ч на уровне 4 секунд. Озвучена также дальность хода на одной зарядке: от 483 км по стандарту EPA до 590 км по WLTP. Больше информации и детали интерьера обещают раскрыть в ближайшее время.

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Фото: BMW

Видео: Youtube/Carscoops