Пора в отпуск: новый автодом классической компании Chinook

Секрет — в задней двери и необычайно продуманной организации жилого пространства.

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Сложно интересоваться кемперами и ни разу не наткнуться на упоминание компании Chinook. Эта компания появилась в 1938 году и называлась тогда Mair & Son, Inc. Самые известные модели были выпущены ею в 1990-х и 2000-х годах. Они славятся небольшими размерами, цельными корпусами из стекловолокна и функциональной планировкой с входом в жилую зону через задние двери.

Попасть в комнату можно и с места водителя или переднего пассажира. Важно, что у кемпера нет боковых дверей, кроме передних, что в значительной степени влияет на планировку.

На вторичном рынке эти модели стоят сегодня около 50 000 долларов, или 3,7 млн рублей, что говорит об их востребованности.

К сожалению, та версия компании не пережила финансовый кризис 2008 года. Однако, подобно Фениксу, она восстала из пепла. У Chinook теперь новые хозяева, и компания вернулась с интересной классической моделью — Summit.

Компактный Summit с задней входной дверью сделан по подобию самых удобных автодомов компании. Кемпер построен на базе Mercedes-Benz Sprinter, а его длина — 7,24 метра. В результате площадь жилой зоны составляет 18,6 кв. м.

Это немного больше, чем в прежних моделях Chinook, а организация пространства, благодаря дополнительной площади, продумана еще лучше.

Один из самых ярких элементов — два дивана, стоящих впереди. Они могут складываться в двуспальную кровать размера king-size. В задней части Summit есть ванная с душем, которая просторнее комнат в предыдущих моделях.

Вода в лейку и краны поступает из резервуара на 136 литров. Есть еще 109-литровый запас технической воды. Канализационный же бак рассчитан на 109 литров.

Информации о стоимости нового дома на колесах от Chinook пока нет.

Хотите кемпер за 5000 рублей? Это, конечно же, игрушка, но имеющая историческое значение.

Фото: Chinook