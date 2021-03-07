Компании Volkswagen и Playmobil выпустили масштабную модель кемпера на базе T1 1962 года выпуска, который получил прозвище Henrik the Red («Хенрик Красный»). Игрушка представлена в масштабе 1:18. Это уютный двухцветный микроавтобус с багажником на крыше.
Открыв двери, вы увидите тот же интерьер, который был у кемпера. Здесь есть откидывающееся сиденье, а также стол и шкафы.
Кроме того, к автомобилю прилагается множество аксессуаров: еда и походные принадлежности, а также карты, камеры и пара фигурок людей.
Модель рекомендована для детей в возрасте от 5 до 9 лет. Ее длина составляет 25 см, а ширина — 11 см. Высота игрушки с багажником на крыше достигает 13 см.
Volkswagen не озвучил стоимость масштабной модели Playmobil VW T1, но в интернете она продается чуть дешевле 70 долларов, без учета стоимости доставки. То есть 5000 рублей.
«Реакция фан-сообщества на Playmobil Bulli оказалась положительной. Об этом можно судить по множеству сообщений в социальных сетях. Сразу после появления модели многие фанаты по всему миру опубликовали фотографии и видео купленных экземпляров», — рассказали в Volkswagen.
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Фото: Volkswagen