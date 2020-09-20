Nintendo перенесла игру Mario Kart в реальный мир

Это уже не просто элементы виртуального мира, наложенные на реальную картинку.

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Технологии дополненной реальности уверенно входят в обычную жизнь во многих ее областях — от высокотехнологичного оснащения автомобиля до игровой индустрии, где Pokemon Go в свое время произвела настоящую революцию. Еще одну может сотворить игра Mario Kart Live: Home Circuit, которую представила компания Nintendo.

Веселые гонки на картах с братьями Марио и Луиджи весьма популярны, но теперь игроков ждет совершенно новый уровень. Это не просто элементы виртуального мира, наложенные на реальную картинку, снятую камерой вашего смартфона. Комплект игры включает два игрушечных карта с фигурками Марио и Луиджи и камерами, передающими изображение на джойстик игровой системы Nintendo Switch, который и управляет картом.

Кроме того, в комплекте имеются специальные арки, сквозь которые необходимо проезжать картам — с их помощью можно создать трассу любой конфигурации. Таким образом, вы будете гоняться в реальности (например по вашей комнате) — и повторять те же виражи на экране приставки, только там по трассе будут разбросаны различные бонусы, а против вас будут сражаться Купалинги, традиционные противники Марио. Принять участие в гонке может до четырех реальных игроков.

Изначально игра поступит на рынок США по цене 99 долларов за комплект, старт продаж произойдет 1 октября 2020 года.

А совершенно не игрушечный спортуниверсал Subaru Levorg получит «глаза» и «мозг» — суперсистему, управляющую электронными ассистентами.

Фото: Nintendo.

Видео: Youtube, канал Nintendo.