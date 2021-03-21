Пробег на одном заряде — до 700 км. Серийная версия может появиться уже в этом году.

Компания Geely, владелец марки Volvo и держатель 9,7% акций Mercedes-Benz, планирует выпускать электромобили под брендом, ориентированным на конкуренцию с Tesla, сообщает Reuters. Машины будут производиться на мощностях недавно созданной структуры Lingling Technologies, а сам автомобильный бренд получил имя Zeekr.

В основе нового электромобиля будет лежать платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом. Это означает, что в будущем ее смогут использовать другие марки, входящие в конгломерат Geely — Volvo, Polestar, Proton, Lotus — а кроме того, заинтересованность в полностью перенастраиваемой архитектуре есть и у Mercedes-Benz.

Платформу представили на международном автосалоне Auto China 2020 в сентябре прошлого года — тогда китайско-шведский глобальный бренд электромобилей премиум-класса был обозначен как Lynk & Co.

В Geely заявили, что платформа избавит автомобилистов от страха перед ограниченными характеристиками электромобиля: аккумуляторного блока на 100 кВт*ч будет хватать на 640–700 км, а долговечность его оценивается в 200 000 км пробега без потери характеристик и 2 млн км расчетного срока службы. Разработка SEA потребовала четыре года и 2,5 млрд долларов.

В первом электромобиле бренда будет воплощены идеи, показанные на концепте Zero Concept. А реализовывать эти автомобили будут по фиксированной цене через так называемые хабы (hubs, англ.), отделы продаж в городских торговых центрах, без использования привычной дилерской сети; подобную схему применила в Китае Tesla, что позволило компании взвинтить продажи.

По ранее озвученным планам, серийная версия электромобиля на базе Zero Concept и SEA должна появиться уже в 2021 году.

Это уже второй электрический бренд, который в Geely создают, как конкурента Tesla: седан Geometry A стоит в Китае более чем в полтора раза дешевле, чем Tesla 3, а следующая модель бренда — кроссовер Geometry C.

Фото: Geely