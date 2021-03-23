Будет много камер на нарушение правил остановки

В Москве такие устройства в виде фонарей теперь установят не только в центре, но и на окраинах.

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Столичные власти арендуют на три года 250 стационарных дорожных камер для фиксации автомобилей, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена», сообщает «Коммерсант». За эту провинность грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Сумма контракта составит 824 млн рублей, а поставлять Москве устройства будет выигравшее тендер ООО «Информационные технологии будущего». Эта фирма ранее участвовала в создании информационной системы московских парковок, системы билетного контроля на общественном транспорте и системы контроля грузового транспорта.

АМПП начала установку таких камер с 2018 года, сейчас таких приборов, по виду напоминающих уличные фонари, в городе насчитывается более 500 штук. Водители на них жалуются — только за высадку пассажира под знаком приходится платить 3 тыс. рублей. Такая камера видит автомобиль днем на расстоянии 150 м, ночью (с помощью инфракрасной подсветки) — на расстоянии 100 м.

Поначалу подобные камеры применялись лишь в центре города, теперь «фонари» пришли и на окраину. Новые комплексы появятся у станций «Хорошево» (МЦК), «Перерва» (МЦД), у метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» «Юго-восточная», «Улица Дмитриевская», «Лермонтовский проспект», «Строгино», «Сходненская». В центре комплексы установят у станций метро «Краснопресненская», «Чистые пруды», «Парк культуры», а также на Павелецкой набережной, на Смоленской площади, на Охотном Ряду у Госдумы. Контролировать остановку будут у Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, напротив входа в Московский зоопарк.

Эксперты напоминают, что ПДД допускают вынужденную остановку в запрещенных местах (в случае поломки машины), а камеры такую ситуацию распознать не могут.

Напомним также, что с 1 марта таблички «Фотовидеофиксация» сменили статус и стали знаками «Фотовидеофиксация» с тем же изображением, но другими правилами установки.



Фото: АГН «Москва»