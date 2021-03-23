Будет много камер на нарушение правил остановки

Столичные власти арендуют на три года 250 стационарных дорожных камер для фиксации автомобилей, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена», сообщает «Коммерсант». За эту провинность грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.
Сумма контракта составит 824 млн рублей, а поставлять Москве устройства будет выигравшее тендер ООО «Информационные технологии будущего». Эта фирма ранее участвовала в создании информационной системы московских парковок, системы билетного контроля на общественном транспорте и системы контроля грузового транспорта.
АМПП начала установку таких камер с 2018 года, сейчас таких приборов, по виду напоминающих уличные фонари, в городе насчитывается более 500 штук. Водители на них жалуются — только за высадку пассажира под знаком приходится платить 3 тыс. рублей. Такая камера видит автомобиль днем на расстоянии 150 м, ночью (с помощью инфракрасной подсветки) — на расстоянии 100 м.
Поначалу подобные камеры применялись лишь в центре города, теперь «фонари» пришли и на окраину. Новые комплексы появятся у станций «Хорошево» (МЦК), «Перерва» (МЦД), у метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» «Юго-восточная», «Улица Дмитриевская», «Лермонтовский проспект», «Строгино», «Сходненская». В центре комплексы установят у станций метро «Краснопресненская», «Чистые пруды», «Парк культуры», а также на Павелецкой набережной, на Смоленской площади, на Охотном Ряду у Госдумы. Контролировать остановку будут у Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, напротив входа в Московский зоопарк.
Эксперты напоминают, что ПДД допускают вынужденную остановку в запрещенных местах (в случае поломки машины), а камеры такую ситуацию распознать не могут.
- Напомним также, что с 1 марта таблички «Фотовидеофиксация» сменили статус и стали знаками «Фотовидеофиксация» с тем же изображением, но другими правилами установки.
Фото: АГН «Москва»