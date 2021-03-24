Triumph представила свой будущий электробайк

Мощность мотоцикла с силовым агрегатом TE-1 составит 176 л.с.

Материалы по теме 5 отличных мотоциклов для начинающего райдера

Еще в мае 2019 года британская компания Triumph заявила, что работает над загадочным проектом электрического мотоцикла TE-1. Кстати, аккумуляторами занималась компания Williams Advanced Engineering, а тестирование прототипа доверили Уорикскому университету (входит в группу «Рассел» — ассоциации передовых исследовательских институтов Великобритании).

Мотоцикл на фото и в видео — это далеко не серийная версия. Пока разработчики не говорят ни о емкости аккумуляторов, ни о запасе хода и времени зарядки, неизвестна и масса мотоцикла. Также не указываются сроки начала производства и ориентировочные цены.

Пока сообщается лишь о том, что мощность электродвигателя, который весит всего 10 килограммов, составляет 176 л.с.

Triumph также представила прототип шасси с установленными на него аккумулятором и двигателем и заявила, что если все пойдет по плану, то готовый байк мы увидим к концу 2021 года.

Что касается стоимости, то, например, электробайк Harley-Davidson LiveWire стоит в США от 29 799 долларов, или 2,25 млн рублей. Можно предположить, что новинка Triumph обойдется примерно в ту же цену.

Компания Honda уже опубликовала цены на новинки 2021 года в России.

Фото, видео: Triumph