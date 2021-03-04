Honda опубликовала цены на мотоновинки 2021 года

Всего на нашем рынке появится 9 новых и обновленных Хонд по цене от 280 тысяч рублей!

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В модельном ряду мотоподразделения Honda представлены байки на любой вкус и в самых разных ценовых категориях. В 2021 году выбор стал еще больше, так как в продаже появились сразу 9 новых мотоциклов: обновленные CB650R, CBR650R, CB1000R и спецверсия CB1000R Black Edition, NC750X, Gold Wing Tour и CRF300 Rally 2021 модельного года, а также новые CMX1100 Rebel и PCX125.

Особо следует отметить новый CMX1100 Rebel. Он будет представлен в двух версиях: с механикой и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Не менее интересен и новый PCX125 — с ним Хонда возвращается в класс скутеров на нашем рынке. И обратите внимание на цену — 279 900 рублей.

Прайс-лист 2021 года на мотоциклы Honda в России

Категория Модель Цена, руб. (с НДС) Super Sport CBR1000 RR-R Fireblade 2 215 900 CBR1000 RR-R Fireblade SP 2 483 900 CBR650R 935 900 Touring Gold Wing Tour MT 2 632 900 Gold Wing Tour DCT 2 999 900 Street CMX1100 Rebel DCT 1 099 900 CMX1100 Rebel MT 999 900 CB1100 EX 1 189 900 CB1100 RS 1 228 900 СB1000R (Neo Sports Café) 1 299 900 СB1000R Black Edition (Neo Sports Café) 1 429 900 CB650R (Neo Sports Café) 875 900 CB300R (Neo Sports Café) 489 900 Adventure CRF1100 Africa Twin MT 1 219 900 CRF1100 Africa Twin DCT 1 316 900 CRF1100 Africa Twin Adventure Sports MT 1 375 900 CRF1100 Africa Twin Adventure Sports DCT 1 472 900 CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ES MT 1 505 900 CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ES DCT 1 602 900 NC750X MT 782 900 NC750X DCT 865 900 CRF300 RALLY 599 900 Off Road CRF450R 839 900 CRF450RX 873 900 CRF250R 772 900 Scooter PCX125 279 900

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Фото: Honda