Honda опубликовала цены на мотоновинки 2021 года — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Honda опубликовала цены на мотоновинки 2021 года

Всего на нашем рынке появится 9 новых и обновленных Хонд по цене от 280 тысяч рублей!

Материалы по теме
5 отличных мотоциклов для начинающего райдера

В модельном ряду мотоподразделения Honda представлены байки на любой вкус и в самых разных ценовых категориях. В 2021 году выбор стал еще больше, так как в продаже появились сразу 9 новых мотоциклов: обновленные CB650R, CBR650R, CB1000R и спецверсия CB1000R Black Edition, NC750X, Gold Wing Tour и CRF300 Rally 2021 модельного года, а также новые CMX1100 Rebel и PCX125.

Особо следует отметить новый CMX1100 Rebel. Он будет представлен в двух версиях: с механикой и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Не менее интересен и новый PCX125 — с ним Хонда возвращается в класс скутеров на нашем рынке. И обратите внимание на цену — 279 900 рублей.

Прайс-лист 2021 года на мотоциклы Honda в России

Категория

Модель

Цена, руб. (с НДС)

Super Sport

CBR1000 RR-R Fireblade

2 215 900

CBR1000 RR-R Fireblade SP

2 483 900

CBR650R

935 900

Touring

Gold Wing Tour MT

2 632 900

Gold Wing Tour DCT

2 999 900

Street

CMX1100 Rebel DCT

1 099 900

CMX1100 Rebel MT

999 900

CB1100 EX

1 189 900

CB1100 RS

1 228 900

СB1000R (Neo Sports Café)

1 299 900

СB1000R Black Edition (Neo Sports Café)

1 429 900

CB650R (Neo Sports Café)

875 900

CB300R (Neo Sports Café)

489 900

Adventure

CRF1100 Africa Twin MT

1 219 900

CRF1100 Africa Twin DCT

1 316 900

CRF1100 Africa Twin Adventure Sports MT

1 375 900

CRF1100 Africa Twin Adventure Sports DCT

1 472 900

CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ES MT

1 505 900

CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ES DCT

1 602 900

NC750X MT

782 900

NC750X DCT

865 900

CRF300 RALLY

599 900

Off Road

CRF450R

839 900

CRF450RX

873 900

CRF250R

772 900

Scooter

PCX125

279 900

Фото: Honda

3471
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...