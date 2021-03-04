Honda опубликовала цены на мотоновинки 2021 года

В модельном ряду мотоподразделения Honda представлены байки на любой вкус и в самых разных ценовых категориях. В 2021 году выбор стал еще больше, так как в продаже появились сразу 9 новых мотоциклов: обновленные CB650R, CBR650R, CB1000R и спецверсия CB1000R Black Edition, NC750X, Gold Wing Tour и CRF300 Rally 2021 модельного года, а также новые CMX1100 Rebel и PCX125.
Особо следует отметить новый CMX1100 Rebel. Он будет представлен в двух версиях: с механикой и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Не менее интересен и новый PCX125 — с ним Хонда возвращается в класс скутеров на нашем рынке. И обратите внимание на цену — 279 900 рублей.
Прайс-лист 2021 года на мотоциклы Honda в России
|
Категория
|
Модель
|
Цена, руб. (с НДС)
|
Super Sport
|
CBR1000 RR-R Fireblade
|
2 215 900
|
CBR1000 RR-R Fireblade SP
|
2 483 900
|
CBR650R
|
935 900
|
Touring
|
Gold Wing Tour MT
|
2 632 900
|
Gold Wing Tour DCT
|
2 999 900
|
Street
|
CMX1100 Rebel DCT
|
1 099 900
|
CMX1100 Rebel MT
|
999 900
|
CB1100 EX
|
1 189 900
|
CB1100 RS
|
1 228 900
|
СB1000R (Neo Sports Café)
|
1 299 900
|
СB1000R Black Edition (Neo Sports Café)
|
1 429 900
|
CB650R (Neo Sports Café)
|
875 900
|
CB300R (Neo Sports Café)
|
489 900
|
Adventure
|
CRF1100 Africa Twin MT
|
1 219 900
|
CRF1100 Africa Twin DCT
|
1 316 900
|
CRF1100 Africa Twin Adventure Sports MT
|
1 375 900
|
CRF1100 Africa Twin Adventure Sports DCT
|
1 472 900
|
CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ES MT
|
1 505 900
|
CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ES DCT
|
1 602 900
|
NC750X MT
|
782 900
|
NC750X DCT
|
865 900
|
CRF300 RALLY
|
599 900
|
Off Road
|
CRF450R
|
839 900
|
CRF450RX
|
873 900
|
CRF250R
|
772 900
|
Scooter
|
PCX125
|
279 900
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Фото: Honda