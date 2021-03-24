Меньше всего претензий к дорожному порытию у жителей Северного Кавказа.

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С помощью опроса удалось выяснить, как водители оценивают качество дорог и транспортной инфраструктуры в регионе проживания.

У кого какие дороги

29% опрошенных указали, что в их регионе есть трещины и ямы на некоторых участках дорог, столько же респондентов отметили, что ямы, трещины и ухабы присутствуют практически везде. 27% респондентов отметили, что в их регионе присутствуют только незначительные повреждения на некоторых участках дорог. Исследование провели специалисты Авито Авто.

8% опрошенных водителей отметили, что качество дорог в их регионе хорошее, практически без изъянов. 6% — напротив, указали, что в их регионе «дорог практически нет, есть только остатки дорог». При этом 41% респондентов указали, что за последние три года качество дорог и инфраструктуры изменилось к лучшему.

Больше других довольны своими дорогами жители Северо-Кавказского (15%), Уральского и Центрального федеральных округов (по 10%).

Дороги и ДТП

Исследователи выяснили, как часто россияне попадают в ДТП из-за плохого качества дорог. Только 6% отметили, что попадали в ДТП из-за изъянов дорожного покрытия, 66% респондентов ответили, что за последний год не сталкивались с такой проблемой. 28% опрошенных указали, что за последний год они сталкивались лишь с незначительными повреждениями автомобиля из-за плохого состояния дорог.

Чего нам не хватает

Согласно результатам исследования, больше всего автовладельцам не хватает освещения трасс — 44% опрошенных выбрали этот вариант ответа, 41% респондентов указали на недостаток парковочных мест, а 37% опрошенных водителей считают, что в их регионе на многих дорогах не хватает полос, поэтому и пропускная способность невысокая.

Не хватает автомобилистам также удобных развязок — 31% респондентов, а также дорожной разметки/ограждений — 30% респондентов. Нехватку велодорожек в регионе отметили 27% опрошенных водителей.

Несмотря на проблемы, которые все еще остаются, 41% водителей отметили, что за последние три года качество дорог в их регионах изменилось к лучшему. Не увидели изменений 33% респондентов, а на ухудшение качества дорог указали 24% опрошенных. 50% опрошенных из Северо-Кавказского федерального округа отметили, что за последние 3 года их дороги стали гораздо лучше.

Есть у нас и дополнительные требования к АЗС, там мы, в основном, покупаем топливо, но хотели бы не только его.



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