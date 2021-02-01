Конечно, на автозаправках мы, в основном, покупаем бензин, но к сопутствующим товарам тоже нередко проявляем интерес.

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Покупки автолюбителей на АЗС и их отношение к сервису на станциях проанализировали аналитики СберАвто и «Платформы ОФД» в период с 1 января по 15 февраля 2021 года. В опросе приняли участие 1500 человек из разных регионов России.

Выяснилось, что более 47% россиян регулярно покупают сопутствующие товары на АЗС. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек затрат на сопутствующие товары за одно посещение заправочной станции составил 340 рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. При этом частота покупок снизилась на 7%.

Картами лояльности заправочных станций пользуются 80% опрошенных, при этом у 24% из них таких карт несколько.

Чаще всего на АЗС, кроме бензина, покупают: кофе американо/капучино, одноразовые медицинские маски, чай, стики к нагревательным системам, сигареты, негазированную воду.

Из выпечки самым излюбленным товаром для перекуса оказались хот-доги и ватрушки. Среди автотоваров наибольшим спросом пользуются стеклоомывающие жидкости и тканевые перчатки.

Из того, что на заправках водителям не хватает: 39% хотели бы снять наличные в банкомате, которого, как правило, здесь нет, 34% россиян пожаловались на высокие цены и ответили, что не хватает «бензина по доступным ценам».

Не помешали бы на заправках простые лекарства, например от головной боли и боли в горле (17% респондентов). Многие указывали на завышенные цены на сопутствующие товары и отсутствие хорошо оборудованных туалетов.

А еще автомобилисты отметили, что им не хватает «хорошего настроения» сотрудников заправочных станций.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

