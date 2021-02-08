Стало известно, где в России самый дешевый бензин

Больше всего литров АИ-92 на среднюю зарплату можно приобрести в Ямало-Ненецком автономном округе, а меньше всего — в Дагестане.

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Составлен рейтинг российских регионов, жители которых могут купить на среднемесячную зарплату больше всего бензина. Он основан на данных о региональной зарплате за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года и цены бензина в конкретном субъекте по состоянию на середину января 2021 года, говорится в исследовании РИА Новости.

В январе 2021 года разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в регионах составила около 33%. Стоит уточнить, что самый доступный не значит самый дешевый, дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цен на заправках, сколько от соотношения стоимости бензина к заработной плате в конкретном регионе.

Лидером рейтинга по доступности топлива стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров бензина в месяц, при его цене 43,58 руб. Второе место заняла Москва (1944 литра; 43,96 руб.), третье — Чукотка (1707 литров; 60 руб.). В целом же, в 13 субъектах РФ водители могут приобрести больше тысячи литров бензина АИ-92. В их числе Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.

Меньше всего бензина марки АИ-92 могут себе позволить жители Дагестана (560 литров), Ивановской области (569 литров), Карачаево-Черкесии (573 литра), Кабардино-Балкарии (584 литра), Ингушетии (591 литр), Чечни (594 литра) и Северной Осетии (598 литров). В этих регионах не столько высокие цены на бензин, сколько низкие зарплаты.

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Что касается дешевизны бензина, то по этому показателю лидирует Челябинская область — 40,04 рубля за литр бензина марки АИ-92, далее следуют Алтайский край (40,91 руб./л), Кемеровская область (41,03 руб./л), Курганская область (41,07 руб./л), Республика Алтай (41,07 руб./л), Томская область (41,48 руб./л) и Новосибирская область (41,95 руб./л).

АИ-92 в середине января 2020 года стоил больше 50 рублей за литр в шести регионах: Чукотка (60,00 рублей за литр — при этом третье место по доступности!), Республика Саха (Якутия) — 54,38 руб., Магаданская область (53,92 руб.), Сахалин (51,67 руб.), Камчатка (50,91 руб.). Здесь высокая цена бензина объясняется высокими затратами на его транспортировку.

Тем временем основатель и владелец корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что человечеству следует серьезнее отнестись к разработке альтернативных видов топлива: биотоплива и электрического топлива (не путать с электроэнергией).

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