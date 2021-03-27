Кемпер для десятерых: мини-особняк на колесах

Loef оснащен выдвижным и переносным керамическим грилем, а также мини-баром, что весьма кстати для больших компаний.

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Стильный кемпер — это когда цена не имеет значения. Автодома за миллион долларов удивительны, но... они стоят миллион долларов, за которые производителю не грех и постараться. Интереснее, когда кто-то выпускает мобильные мини-особняки по умеренной цене, да еще и рассчитанные не на двух-четырех человек.

Таким стал новый кемпер Loef, аналогов которому мы не припомним. В нем есть выдвижной керамический гриль, мини-бар и места для 10 человек.

Это не самый маленький дом на колесах, но и не гигант. Построен он на платформе фургона MAN TGE. Это один из самых длинных (739 сантиметров) и доступных по цене автомобилей.

Десять пассажиров размещаются группами по пять человек в передней и задней части кемпера, где расположены обеденные зоны. Кстати, они могут превращаться в кровати — хозяйская находится сзади, и впереди — кровать поменьше, но тоже двухместная.

Кемпер Loef оснащен первоклассной кухней. Есть плита с четырьмя конфорками и духовка, а также гриль и мини-бар, о которых уже упоминалось.

Бегать в кусты с лопаткой во время пикника не придется, так как в машине есть ванная комната с кассетным унитазом.

Да, кемпер Loef не из дешевых, но его цена не возмущает — от 110 000 до 125 000 евро (9,9–11,2 млн рублей), что вполне адекватно оснащению. К слову, для сравнения, за эти деньги можно купить, например, пару менее вместительных Мультивэнов от Volkswagen.

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Фото: Loef