Компания Daymak намерена продавать этого футуристичного «гонщика» по цене от 149 000 долларов (11,35 млн рублей).

Материалы по теме Opel сделает мощный электромобиль в стиле ретро

Если вы хотели купить трехколесный автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 1,8 секунды, то обратитесь в компанию Daymak. У нее есть такой двухместный электромобиль под названием Spiritus, длина которого составляет 385 см, а ширина — 201 см. Точнее, будет через пару лет.

В компании надеются получить 50 тысяч предварительных заказов на свой автомобиль, который оснащен солнечными панелями, системой регенерации энергии, а также собственным беспроводным зарядным устройством Daymak.

Размер депозита составляет всего 100 долларов, или 7,6 тысяч рублей. Это не только застолбит вам место в очереди, но и позволит получить скидку на машину, когда она появится в продаже.

Автомобиль в версии Ultimate, стоящий 149 тысяч долларов, имеет запас хода 480 км.

Компания намерена выпускать и менее технологичную, но более доступную по цене версию — Deluxe. Ее запас хода составит 300 км, а цена — от 19 995 долларов, или 1,52 млн рублей. Более скромная версия разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Производство трехколесных автомобилей Daymak должно начаться в 2023 году.

Nissan в скором времени будет устанавливать на кроссоверы невероятный двигатель, узнать о котором вы можете здесь.

Фото, видео: Daymak