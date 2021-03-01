Компания не намерена отказываться от двигателя внутреннего сгорания, и разработала неприхотливый мотор с невероятным КПД.

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Обычные двигатели, которые стоят на наших машинах, имеют тепловой КПД около 40%. Это значит, что только 40% энергии, вырабатываемой при сгорании топлива, используются для того, чтобы заставить автомобиль ехать.

Nissan заявляет, что теперь у компании есть технологии и ноу-хау для того, чтобы повысить КПД до 50% и снизить при этом расход топлива на 25%.

Но это не совсем обычный двигатель. Точнее, необычно его назначение. Он используется для зарядки аккумулятора, питающего электромоторы, которые вращают колеса. Да, это мотор для нового Nissan Qashqai, о котором мы уже писали.

Чтобы достичь КПД в 50%, двигатель Nissan может работать на обедненной смеси при более высокой степени сжатия. Для этого в цилиндры нагнетается большее количество топлива и воздуха, а зажигание происходит при помощи более сильной искры.

При тестировании система показала КПД на уровне 46%. Оставшиеся 4% были получены благодаря каким-то «технологиям рекуперации отработанного тепла». Что именно имели в виду представители компании — не уточняется.

Этот новый двигатель стал частью новой трансмиссии e-Power, которая будет устанавливаться на новом Ниссане Кашкае.

«Потребовалось 50 лет, чтобы повысить КПД обычных двигателей с 30% до 40%, — говорит старший вице-президент подразделения инженеров силовых агрегатов и электромобилей Nissan Тошихиро Хираи. — Но с e-Power мы можем увеличить его до 50% за несколько лет. Это было нашей целью».

Презентацию новой технологии вы найдете ниже. Чтобы посмотреть видео на русском, активируйте титры и переведите их в настройках.

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Фото, видео: Nissan