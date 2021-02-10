Nissan раскрыл секреты маскировки прототипов

Для того чтобы внешность модели оставалась в секрете, есть несколько простых, но эффективных приемов.

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Обычно шпионские снимки нового автомобиля появляются задолго до его официальной премьеры. И если мы хотим рассмотреть новинку, то не должны акцентироваться на камуфляже, нам необходимо различать под ним элементы дизайна.

Специалисты Nissan, занимающиеся маскировкой прототипов, поделились секретами того, как лучше скрыть внешность модели, которая находится в стадии разработки.

Это очень серьезная и ответственная работа, потому что папарацци изо всех сил пытаются сфотографировать автомобиль с разных ракурсов, запечатлеть каждый выступ и углубление на кузове. Просто оклеить машину камуфляжной пленкой мало. Nissan также прячет новинки в охраняемых гаражах и перевозит их в закрытых трейлерах. На кузова натягиваются специальные автомобильные чехлы, которые не должны мешать испытателям управлять автомобилем.

Новый Nissan Pathfinder в камуфляже и без

«Презентация автомобиля должна быть знаменательным событием, — говорит Майк Росински из представительства Nissan в Северной Америке. — Чтобы сохранить интригу, автомобили всегда должны быть замаскированными и скрытыми от посторонних глаз».

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Как рассказали в Nissan, отвлекающие внимание особые камуфляжные узоры служат нескольким целям. Их сложный дизайн сбивает фокус у фототехники и скрывает рельеф поверхностей. В итоге на снимках можно различить только общие элементы стиля.

Так как одновременно в разработке находится несколько автомобилей, компании требуется очень много камуфляжа. По данным Nissan, менее чем за год было израсходовано около трех километров камуфляжной пленки.

Также специалисты Nissan наклеивают черные ленты вокруг фар, чтобы скрыть их форму, и подкладывают под пленку разные обрезки, чтобы изменить очертания элементов автомобиля. Не забывают в компании и об удалении всех логотипов, а также замене колесных дисков и обтягивают приборную панель тканью.

Nissan потому занята обновлением своего модельного ряда, что он изрядно устарел, по признанию самой компании.

Фото: Nissan