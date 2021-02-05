Новый Nissan Qashqai: тизер и дата премьеры

Новое поколение кроссовера (известного на некоторых рынках как Rogue Sport) дебютирует 18 февраля в 11:00 по центральноевропейскому времени.

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В качестве тизера компания опубликовала 15-секундное видео, в котором очень быстро мелькают изображения экстерьера и салона автомобиля. Мы видим, что «фасад» Nissan Qashqai полностью переработан: передняя оптика получила интересный дизайн — дневные ходовые огни соединяются с фарами, создавая стрелку, указывающую на решетку радиатора.

В салоне располагается 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, которая может использоваться как дисплей для навигационной информации. По центру передней части установлен 9-дюймовый сенсорный дисплей-планшет мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением, а под экраном есть несколько кнопок для быстрого доступа к главному меню, аудио и камере. Обивка — перфорированная кожа с ромбовидной вышивкой.

Новый Qashqai базируется на модернизированной платформе CMF-C, он станет на 35 мм длиннее, а колесная база увеличится на 20 мм. Салон прибавит простора, добавится места для коленей пассажиров задних сидений.

Qashqai будет доступен с умеренно-гибридным 1,3-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 138 л.с. и механической коробкой передач или 158 л.с. с вариатором. Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом.

Что известно о новом Nissan Qashqai:

Новый дизайн

Бензиновые двигатели мощностью 138 и 158 л.с. («мягкие» гибриды)

Гибридная версия e-Power мощностью 187 л.с.(появится позже)



Коробки передач: 6-ступенчатая МКП или вариатор

Обновленные системы безопасности

Обновленный интерьер

Модернизированная информационно-развлекательная система

Мировая премьера состоится 18 февраля 2021 г.

Подробнее о салоне нового Qashqai можно узнать здесь.

Видео: YouTube