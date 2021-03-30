Volkswagen меняет имя на VOLTswagen

Возможно, компания хотела устроить первоапрельский розыгрыш, но релиз утек в Сеть слишком рано.

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В апреле Volkswagen of America собирается сменить название на VOLTswagen, подчеркнув словом «вольт» свое электрическое будущее. Это следует из пресс-релиза, который вдруг появился на сайте автопроизводителя. Компания уже его удалила.

Не исключено, что это должно было стать первоапрельской шуткой. Однако «человек, знакомый с планами компании», заявил Automotive News, что это не просто шутка.

Несмотря на подобные заявления, есть веские основания сомневаться в том, что Volkswagen изменит свое название на Voltswagen.

Во-первых, поисковые запросы во Всемирной организации интеллектуальной собственности не выявили товарных знаков «Voltswagen». Во-вторых, ребрендинг стоит дорого. И все это ради одной буквы?

Скорее всего, это будет временное изменение, и такие рекламные ходы компанией уже делались. Например, в 2003 году город Вольфсбург, где находится штаб-квартира VW в Германии, на время стал Гольфсбургом, что было приурочено к выходу Volkswagen Golf пятого поколения.

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Фото: Volkswagen