Полицию пересадят на «Муравьев»

Тульский машиностроительный завод будет поставлять полиции электромобиль «Муравей», заявил и.о. технического директора завода Сергей Провоторов. Это маленький бесшумный грузовичок, который позволит патрулировать парки, скверы и другие зоны отдыха.
«Мы решили сделать такой полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках — полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный: он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов», — приводит слова Провоторова «РИА Новости».
Также «Муровья» можно использовать в деле доставки почты, обслуживания курортных зон, прогулок по заповедникам и так далее.
Длина полицейской версии «Муравья» составляет 3470 мм, ширина — 1500 мм, а высота — 2100 мм. При этом на борт он может взять до одной тонны груза. Мощность электродвигателя составляет 5 л.с., благодаря чему грузовичок может ездить со скоростью до 22 км/ч. Запас же хода достигает 90 км.
- Мотоциклы тоже становятся электрическими. Например, такой скоро должен появиться у компании Triumph.
Фото: Тульский машиностроительный завод