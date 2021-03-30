Полицию пересадят на «Муравьев»

Выпуск электромобилей «Муравей» для органов охраны правопорядка уже начался в Туле.

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Тульский машиностроительный завод будет поставлять полиции электромобиль «Муравей», заявил и.о. технического директора завода Сергей Провоторов. Это маленький бесшумный грузовичок, который позволит патрулировать парки, скверы и другие зоны отдыха.

«Мы решили сделать такой полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках — полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный: он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов», — приводит слова Провоторова «РИА Новости».

Также «Муровья» можно использовать в деле доставки почты, обслуживания курортных зон, прогулок по заповедникам и так далее.

Длина полицейской версии «Муравья» составляет 3470 мм, ширина — 1500 мм, а высота — 2100 мм. При этом на борт он может взять до одной тонны груза. Мощность электродвигателя составляет 5 л.с., благодаря чему грузовичок может ездить со скоростью до 22 км/ч. Запас же хода достигает 90 км.

Мотоциклы тоже становятся электрическими. Например, такой скоро должен появиться у компании Triumph.

Фото: Тульский машиностроительный завод