В этом автомобиле новые технологии сочетаются с ностальгией по давно ушедшему Hummer H2.

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Внедорожник построен на базе пикапа и получил ту же трехмоторную электрическую трансмиссию, а также более доступную по цене двухмоторную версию. Самая мощная версия Хаммера обладает 842 л.с. — это меньше, чем у пикапа, мощность которого может достигать 1014 л.с., но крутящий момент тот же — 15 592 Нм. Отметим, что это крутящий момент на колесах (обычно измерения проводятся на двигателе, но у Хаммера их три).

Номинальный крутящий момент на колесе должен равняться номинальному значению на валу примерно 1356 Нм. Этот показатель ставит внедорожник Hummer в один ряд с самыми мощными дизельными пикапами.

Трехмоторный внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды, также автомобиль имеет лучшие в своем классе углы въезда и съезда и минимальный диаметр разворота — 10,79 метра. Мощность двухмоторного Хаммера составит 634 л.с.

Салон идентичен интерьеру пикапа с той лишь разницей, что за вторым рядом сидений здесь нет перегородки. Продажи новинки начнутся с версии Edition 1, которая получит 22-дюймовые колеса и богатое оснащение. Также будет возможность приобрести Хаммер EV с пакетом Extreme Off-Road, в котором большие колеса заменят на 18-дюймовые с внедорожными 35-дюймовыми шинами. При этом автомобиль также получает блокировку переднего дифференциала (ее имитацию, конечно), усиленные полуоси, камеры под днищем, а также металлическую защиту важных узлов и агрегатов. Кроме того, на момент начала продаж у дилеров можно будет приобрести разнообразные аксессуары для внедорожника — их предложат более двухсот.

Самый доступный по цене Hummer будет иметь запас хода до 402 км, а в топе на одной зарядке машина сможет проезжать до 500 км. С пакетом Extreme Off-Road запас хода у внедорожника составит максимум 450 км.

Hummer EV Edition 1, который появится в начале 2023 года, будет стоить от 105 595 до 110 595 долларов за машину с пакетом Extreme Off-Road (8–8,4 млн рублей). Затем появятся более доступные по цене автомобили. Трехмоторный Хаммер в базе обойдется в 99 995 долларов (7,6 млн рублей), а двухмоторный — от 79 995 долларов (6,1 млн рублей).

О самых разных клонах Хаммера вы можете узнать здесь.

Фото: GMC