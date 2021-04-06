Новый седан Mercedes EQS: раскрыты характеристики

Новый флагман марки будет в авангарде технологий, о чем однозначно говорят цифры.

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Полностью электрический седан сможет проезжать на одной зарядке до 770 км, что сопоставимо с запасом хода на одном баке бензина. Это стало возможным не только благодаря низкому коэффициенту сопротивления встречному потоку воздуха (0,20 Сх — мировой рекорд для серийного автомобиля), но и за счет аккумуляторной батареи мощностью 107,8 кВт·ч. Будет и более скромная батарея мощностью 90 кВт·ч, заряда в которой хватит на поездку протяженностью до 640 км.

В аккумуляторах Mercedes-Benz используются литий-ионные элементы NCM 811 (активный материал катода состоит из никеля, кобальта и марганца в соотношении 8:1:1). Модулей может быть 10 или 12 (версии на 90 и 107,8 кВт·ч соответственно). Блоки имеют жидкостную систему управления температурой, а охлаждающая жидкость протекает через полости алюминиевых профилей каркаса батареи.

Также есть вспомогательный нагреватель, интегрированный в контур охлаждения. То есть батареи можно предварительно нагреть или охладить, чтобы они работали в оптимальном диапазоне температур. В компании дают гарантию на аккумуляторные батареи до 10 лет или до 250 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Привод у нового флагмана марки будет задним или полным, то есть машину оснастят одним или двумя электродвигателями. Заднеприводный EQS 450+ имеет мощность 333 л.с. (245 кВт), а полноприводный EQS 580 4MATIC — 523 л.с. (385 кВт): 347 л.с. (255 кВт) сзади и 184 л.с. (135 кВт) спереди.

Максимальная скорость седана ограничена на отметке 210 км/ч. Что касается динамики, то эта информация пока не озвучена.

Также в компании работают над новой моделью, которая будет меньше А-класса и, возможно, дешевле.

Фото, видео: Daimler AG