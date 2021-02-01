У Мерседеса появится модель меньше A-класса (и дешевле?)

Традиционно автомобиль будет представлен и в виде кроссовера.

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Модели Mercedes—Benz А-класса и GLA скоро перестанут быть самыми маленькими представителями бренда. В компании намерены выпустить новый городской автомобиль, который будет стоять на ступеньку ниже А-класса, пишет немецкое издание Autobild.

Сообщения о новой субкомпактной модели появляются уже не в первый раз. Например, в августе 2020 года главный инженер Mercedes-Benz, занимающийся разработкой компактных автомобилей, Аксель Хейкс и руководитель отдела испытаний автомобилей Йохен Эк намекнули, что гибкость платформы MFA позволит создавать еще более компактные модели.

Как пишет Autobild, новый Mercedes-Benz будет представлен в 2022 году. По сути это укороченный A-класс, у которого исчезнут задние двери. Кросс-версия получит не только увеличенный дорожный просвет, но и пластиковый обвес, а также рейлинги на крыше. При этом полного привода не ожидается. Субкомпактный кроссовер должен появиться в 2023 году.

Концепт Mercedes-Benz EQA

Но все эти предположения не подтверждены официальными заявлениями Mercedes—Benz. Генеральный директор Daimler Ола Каллениус не так давно признал, что компания Mercedes—Benz зашла слишком далеко, выпуская все более компактные автомобили, и их в модельном ряду уже больше, чем нужно. Но в условиях меняющегося рынка возможно все.

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Фото: Daimler AG