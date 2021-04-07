Жители амурского города прокатили своего мэра по ямам

Оказалось, что он в курсе существования большинства из них и выделил на ямочный ремонт 40 млн рублей.

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Нетипичная для современной России совместная поездка мэра и критикующих власти жителей произошла в Благовещенске. Жители два с половиной часа катались с главой администрации по городу, показывая ему множество проблемных мест.

Мэр Олег Имамеев, как пишет КП, судя по всему, опасался, что тур по городу может пойти не так, но в итоге оказалось, что недовольные люди умеют вести диалог.

Выяснилось, что глава города знает о большинстве дорожных проблем жителей, а самые разбитые участки уже поставлены в очередь на ямочный ремонт, который планируют начать в апреле и который обойдется в 40 млн рублей. Более того, вот-вот будет запущен асфальтный завод, который снабдит дорожников всем необходимым.

Подсчитаем?

Отметим, что стоимость одной тонны асфальта составляет около 3000 рублей, а стоимость работ по его укладке — от 500 рублей за метр квадратный. На один квадратный метр, при толщине слоя 6 см, нужно 150 кг асфальта (450 рублей — 3 рубля за 1 кг). Следовательно, расходы на материал и его укладку примерно равны. Следовательно, 20 млн рублей нам нужно для закупки асфальта и 20 млн рублей — на его укладку. Имея 20 млн рублей, можно купить 6667 тонн асфальта, которых хватит на 44 444 квадратных метра — 4,44 гектара. Площадь, например, города Благовещенск, составляет 320 квадратных километров — это 320 млн квадратных метров. Например, в Москве площадь дорог составляет 8,7% площади города. Если в Благовещенске такое же сочетание, то площадь его дорог составляет примерно 28 млн квадратных метров, и «нашего» асфальта хватит только на 0,16% дорог.

Это, конечно, очень приблизительные подсчеты, но ремонт даже одного процента дорог, наверное, мало повлияет на ситуацию в целом. И дело не в Благовещенске, мэр которого не испугался общаться с жителями города.