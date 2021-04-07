Немцы на «буханке» отправились в кругосветку

Семейная пара Лаура и Ульрих отправилась в кругосветное путешествие на необычном автомобиле: они выбрали российский УАЗ-452 или Буханку.

Немецкие туристы выехали из Кельна и объехали на своей Буханке полмира: посетили Рим, Стамбул, Тбилиси, Астрахань, Казахстан, Узбекистан и еще много-много интересных мест. О путешествии они рассказывают на своей страничке в Инстаграм.

На видео они признались, почему выбрали именно российский автомобиль, мягко говоря, не самый современный. Когда приценивались, оказалось, это самый доступный вариант, решающей стала цена, за автомобиль они отдали 19 тыс. евро, еще 2,5 тыс. ушло на переоборудование, причем многое сделали своими руками. Дизайн машины конечно устаревший, но автомобиль соответствует нормам Евро-6, у него даже есть зеленая эко-наклейка. А для России даже хорошо, Буханка не привлекает излишнего внимания.

Почему решились на такое рискованное путешествие? Ульрих отвечает так: «Подумали: либо сейчас, пока нет детей, либо уже на пенсии. Но кто знает, вдруг не доживем до 60?». Поэтому Лаура уволилась с работы, а муж взял годовой неоплачиваемый отпуск.

По дороге было много приключений. Так в Узбекистане их пригласили на свадьбу, и хорошо, что Лаура до этого купила национальный наряд, он оказался как раз кстати. Но вот подходящей обуви не было, пришлось идти в шлепанцах, но веселья это не омрачило. Ульрих никогда еще не пил столько водки, смеется Лаура.

Люди в основном встречались хорошие, так, один мастер-самоучка бесплатно сварил им из стальных труб лестницу на крышу. Но в Казахстане они столкнулись с вымогательством дорожной полиции. Немцы даже не понимали, за что их штрафуют, но обнаружили, что с полицейскими можно торговаться.

«Они просили 10 тысяч тенге (1,8 тыс рублей), уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться на 1000 (200 руб.), — рассказал Ульрих.

И говорит, что в Европе такое и представить невозможно, чтобы торговаться с полицией о величине штрафа!

Во Владивостоке они отправили машину в Нидерланды, а сами дальше полетели на самолете, так получилось выгоднее.

О путешествии вспоминают с теплотой, одно было плохо на 4 кв. метрах не удалось разместить душ и туалет. С туалетом как-то выходили из положения, а вот без душа приходилось обходиться по 3–4 дня. А однажды в Казахстане (о ужас!) даже 9 дней. Но пара не унывает, под рукой всегда были влажные салфетки и вода в канистре. Зато впечатлений — на всю жизнь. Впрочем, они готовы снова сесть в Буханку и отправиться туда, где еще не были.

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Видео: YouTube