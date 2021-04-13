Yamaha разработала 496-сильный двигатель

Получился очень компактный мотор, и в автомобиль легко поместятся четыре (!) таких агрегата.

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Двигатель разрабатывался специально для электрических гиперкаров. Этот компактный 800-вольтовый агрегат способен развивать мощность 496 лошадиных сил. Теперь у Ямахи есть несколько электродвигателей для самой разной техники.

Yamaha также подчеркивает компактный размер двигателя, что было достигнуто за счет объединения редуктора и инвертора в единый узел. В результате в автомобиль может поместиться четыре таких мотора — по одному на каждом колесе.

Как уже упоминалось, это не единственный электродвигатель, разработанный Yamaha. Начиная с прошлого года компания выпускает моторы мощностью от 47 до 268 лошадиных сил, которые предназначены для мотоциклов и легковых автомобилей. Их закупают другие компании для установки на свои транспортные средства.

Yamaha уже давно производит бензиновые двигатели для других автопроизводителей — с 1967 года. Например, Toyota покупала у Ямахи рядный 6-цилиндровый двигатель с двумя распредвалами для Toyota 2000GT. Позже моторы Yamaha получили модели Toyota AE86 и MR2, а также Ford Taurus SHO — 3-литровый двигатель V6, Volvo S80 и XC90 — 4,4-литровый V8. Оснащали ими и спорткары. Например, Lotus Elise.

При этом компания передумала выпускать собственные автомобили.

Фото: Yamaha