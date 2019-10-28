Эх вы! Новые автомобили Yamaha мы уже не увидим

Yamaha решила отказаться от идеи наладить выпуск легковых автомобилей. На международном салоне в Токио эту информацию озвучил представитель марки Наото Хори.

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«Автомобили больше не фигурируют в наших долгосрочных планах. Это решение, принятое президентом Хидакой, связано с тем, что мы не смогли найти способ разработать какой-либо автомобиль, чтобы он выделялся среди конкурентов. Спортивный автомобиль, в частности, очень близок для нас, но конкуренция на рынке весьма высока. В данное время мы видим другие возможности развития нашего бренда», — отметил Наото Хори.

А ведь еще совсем недавно руководство компании, которая известна как производитель мотоциклов и музыкальных систем, приложило немало сил, чтобы явить миру нечто совершенно новое и выдающееся. Напомним, в 2013 и 2015 годах корпорация продемонстрировала в Токио два концептуальных автомобиля — Motiv и Sports Ride Concept. В разработке машин принимал участие легендарный Гордон Мюррей — британский инженер и дизайнер болидов Формулы-1, а также автомобиля McLaren F1. Последним прототипом фирмы стал экспериментальный компактный пикап Cross Hub, обладающий характеристиками внедорожника.

Все эти модели оказались на редкость удачными. И неудивительно. Ведь исследовать автомобильный рынок Yamaha начала еще в середине прошлого века. В 50-х годах она до винтика разобрала британский MGA, чтобы выяснить, как создаются самые быстрые автомобили на планете. В итоге японцы разработали шуструю машинку YX-30. Потом они нашли себе опытного партнера в лице Toyota, и в итоге в 60-е годы было создано легендарное купе Toyota 2000GT. А дальше был ни на что не похожий среднемоторный гиперкар OX99–11. P

Что же заставило компанию, затратившую столько сил и средств на поиск совершенно нового вида автомобильного транспорта, отступиться от своих планов? Ведь цель была, на первый взгляд, так близка. Оказывается, Yamaha решила поберечь силы и сосредоточиться на существующих уже отработанных проектах с мотоциклами. Автомобильный же рынок сейчас заполнен конкурентоспособными инновационными технологиями, которые нельзя переплюнуть. Поэтому производитель мототехники и музыкального оборудования не видит смысла тратить свои ресурсы на автобизнес.

А хотите полюбоваться, какие у Yamaha внедорожник и пикап?

Фото: Picture alliance/Geisler-Fotop, Yamaha