В Амурской области сожгли машины двух депутатов

Поджог может быть связан с расследованием дела о хищении денег, выделенных на ремонт дорог.

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Минувшей ночью, с 12 на 13 апреля 2021 года, сгорели автомобили Nissan Vanette и Suzuki Escudo руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского. По этому факту прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело.

«Установлено, что в ночь на вторник неустановленное лицо совершило поджог транспортных средств, принадлежащих жителям Белогорска, являющимся депутатами Белогорского городского Совета народных депутатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)», — сообщили в прокуратуре.

В разговоре с РИА «Новости» Михайлова предположила, что поджог может быть связан с ее деятельностью: она расследует дело о ремонте дорог в Белогорске.

«Конечно, я связываю поджог с нашей политической деятельностью. Мы провели расследование по ремонту дороги Металлургической в Белогорске, независимая экспертиза установила, что почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, еще примерно на 26 миллионов рублей — некачественные. Эти результаты мы опубликовали в печатном СМИ „Просто газета“. Такие методы, как поджог, я считаю методами из 1990-х годов», — цитирует Михайлову новостное агентство.

А еще автомобили поджигают из ревности, но сразу по четыре.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области