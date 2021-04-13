В Амурской области сожгли машины двух депутатов

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Минувшей ночью, с 12 на 13 апреля 2021 года, сгорели автомобили Nissan Vanette и Suzuki Escudo руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского. По этому факту прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело.
«Установлено, что в ночь на вторник неустановленное лицо совершило поджог транспортных средств, принадлежащих жителям Белогорска, являющимся депутатами Белогорского городского Совета народных депутатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)», — сообщили в прокуратуре.
В разговоре с РИА «Новости» Михайлова предположила, что поджог может быть связан с ее деятельностью: она расследует дело о ремонте дорог в Белогорске.
«Конечно, я связываю поджог с нашей политической деятельностью. Мы провели расследование по ремонту дороги Металлургической в Белогорске, независимая экспертиза установила, что почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, еще примерно на 26 миллионов рублей — некачественные. Эти результаты мы опубликовали в печатном СМИ „Просто газета“. Такие методы, как поджог, я считаю методами из 1990-х годов», — цитирует Михайлову новостное агентство.
- А еще автомобили поджигают из ревности, но сразу по четыре.
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области