Какая модель заменит Skoda Rapid

В основу автомобиля ляжет недавно появившийся Volkswagen ID.3.

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На смену бензиновым машинам постепенно приходят электромобили. России это пока не касается, но все может измениться в любой момент. Когда бензиновый Rapid снимут с производства, его заменит электрический хэтчбек Skoda, который может появиться уже в 2024 году.

На изображении представлено то, как может выглядеть новинка, созданная на базе электромобиля Volkswagen ID.3. Дизайн был позаимствован у кроссовера Enyaq iV.

Что будет отличать модель Шкоды от ID.3? Немецкая модель будет дороже, технологичнее, мощнее. Компактный же электромобиль Skoda получит некоторые фирменные решения Simply Clever, ориентированных на практичных покупателей.

Станет ли это формулой успеха? Возможно — если электромобили станут безальтернативными. Что касается внутренней конкуренции, то к Volkswagen ID.3 было немало претензий, касающихся качества сборки и даже окраски. И это за 30 тысяч евро или 2,75 млн рублей! Не исключено, что люди предпочтут менее дорогую «электричку».

Узнать больше о Volkswagen ID.3 вы можете здесь.

Фото: motor1.com