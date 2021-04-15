Рената Литвинова стала голосом Яндекс.Карт

Она будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами.

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Актриса стала голосом проекта «Свои в городе», в котором известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту в Яндекс.Картах. Каждый из них по-своему обыгрывает ситуации на дорогах — предупреждает о камерах, ограничениях скорости и сложных развязках.

Например, Рената скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова». Если водитель уйдет с маршрута, Рената скажет: «Знаете, а вы куда-то не туда». Вас ждут фразочки типа: «Поедем тайными тропами — маршрут перестроен», «Такой вот коленкор — впереди авария», «Вернулись в кадр — мы снова на маршруте», «Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге», «Ну вот опять там что-то нафунчозили — впереди дорожные работы», «Будьте убедительны в кадре — впереди камера» и «Совсем не хочется расставаться, но мы на месте. И я буду скучать».

Включить голос Литвиновой можно зайдя в «Настройки», после чего открыть «Маршруты» и выбрать «Звук» и «Голос». Сейчас в Яндекс.Картах доступны еще три голосовых помощника: Алиса, Оксана и Дмитрий. Помимо Литвиновой можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.

Появятся в Яндекс.Картах и другие голоса известных людей, они составят компанию водителям и добавят позитива в поездку.

Приложение Яндекс.Карты знает город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Ежемесячно мобильным приложением пользуется 50 млн человек.

С декабря прошлого года в Яндекс.Картах сделали навигацию для водителей, и необязательно переключаться на приложение Навигатор, чтобы пользоваться его основными функциями.

Фото: Яндекс/ТАСС