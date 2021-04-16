В компании не стали называть новую модель пикапом, а окрестили Sport Adventure Vehicle — машина для спорта и приключений.

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В стандартной комплектации Santa Cruz будет оснащаться 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью более 190 л.с. и свыше 244 Нм — более точные цифры на презентации не назывались. В пару мотору полагается 8-ступенчатый автомат, через который крутящий момент будет поставляться на все колеса. Такой «пикап» сможет буксировать прицеп массой до 1588 кг.

Также модель будет оснащаться 2,5-литровым 4-цилиндровым турбированным мотором мощностью минимум 275 л.с. и 420 Нм. Этот двигатель получит в пару 8-ступенчатый робот с подрулевыми лепестками для переключения передач в ручном режиме. Также эта версия сможет буксировать прицеп массой до 2268 кг.

Благодаря сильно наклоненным передним и задним стойкам автомобиль получил динамичный силуэт.

Что касается кузова, то у него есть несколько интересных фишек. Кстати, его длина достигает 132,3 см.

Под задней частью пола есть отделение для хранения вещей, а сам отсек закрывается скользящей шторкой. В заднем бампере несколько ступенек: по центру и по бокам.

В салоне имеется мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции будет предлагаться 10-дюймовый дисплей и цифровая приборная панель.

Под складными задними сиденьями — отсек для хранения.

Производство Hyundai Santa Cruz стартует в июне, а в продажу «пикап» поступит в конце лета, но в США. О том, будет ли автомобиль для спорта и приключений продаваться в России, пока не известно.

Недавно компания представила футуристичный минивэн, оснащаемый двигателями внутреннего сгорания — Staria.

Фото: Hyundai