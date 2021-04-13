Это не минивэн, не кроссовер, а машина, специально созданная для современной эпохи — Purpose Built Vehicle, или просто PBV.

Представленный компанией Hyundai автомобиль Staria действительно не похож ни на один другой. Его класс — Purpose Built Vehicle (PBV), что можно перевести как «Специально построенное транспортное средство». Машина получила футуристический дизайн с огнями во всю ширину передней части. Дизайнеры Hyundai также украсили автомобиль низко расположенной широкой решеткой радиатора, а фары установили по ее бокам. Также у автомобиля огромная площадь остекления.

Hyundai будет предлагать свой новый PBV в нескольких вариантах: Staria и Staria Premium с количеством мест от 2 до 11.

Салон Staria получился не менее интересным, и дело не в 10,25-дюймовом дисплее и кнопочном управлении коробкой передач. Его возможности трансформации поразительны. Салон может стать огромной спальней с ровным матрасом, гостиной, столовой, переговорочной…

В семиместной версии Premium во втором ряду установлены капитанские сиденья Premium Relaxation, которые имеют электроприводы и могут передвигаться по салону, а 9-местные модели Premium получили сиденья второго ряда, которые могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы было удобнее общаться с пассажирами третьего ряда.

И главное — это не электромобиль. Hyundai Staria оснащается либо 2,2-литровым турбодизелем мощностью 174 л.с. и 431 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом, либо 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 268 л.с. и 331 Нм, к которому прилагается 8-ступенчатый автомат.

Продажи нового Hyundai Staria начнутся во второй половине 2021 года. К сожалению, 11-местная версия будет доступна только в Южной Корее.

В компании не забывают и про свою грузовую технику. Например, в России начались продажи двутопливных грузовиков HD78 CNG.

Фото: Hyundai