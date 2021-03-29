Hyundai переводит свои грузовики на газ

Выпуск новых битопливных автомобилей корейского производителя начался на заводе в Калининграде.

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Среднетоннажные грузовики Hyundai HD78 CNG полной массой 7,5 т встали на конвейер завода «Автотор». Это совместный проект Hyundai Truck and Bus Rus и АО «РариТЭК Холдинг».

Новинка оснащена рядным 4-цилиндровым мотором объемом 4,2 литра, мощность которого составляет 133 л.с., и двумя баллонами объемом 320 литров, в которые помещается от 74 до 93 кубических метров компримированного природного газа.

Чтобы сделать автомобиль безопаснее, во всех комплектациях его оснащают системой курсовой устойчивости.

Для установки были выбраны баллоны 3-го типа — это алюминиевый лейнер, армированный непрерывными пропитанными смолой волокнами. Их особенность состоит в том, что в случае взрыва не образуются осколки. Более того, они могут выдерживать давление в 3–3,5 раза выше рабочего и рассчитаны на более 15 тысяч заправок, которых хватит для пробега до 4,5 млн км. Запаса газа в них хватает примерно на 300 км пробега.

Производители подсчитали, что новая силовая установка позволит сократить расходы на топливо минимум в 2,5 раза.

В России началась сборка нового 18-тонного грузовика Ford.

Фото: Hyundai Truck and Bus Rus