Новый 18-тонный грузовик Ford российской сборки

Ford Trucks вывела на российский рынок универсальное двухосное шасси Ford 1833. Знакомимся с автомобилями и их надстройками.

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Во время пандемии в российской экономике меньше всего страдает торговля продуктами питания и товарами первой необходимости. К тому же на самоизоляции россияне стали выбрасывать больше мусора (твердых бытовых отходов). Продукты необходимо доставлять с баз по магазинам, а мусор от домов своевременно вывозить на пункты утилизации. С обеими задачами справляются турецкие грузовики Ford 1833 семейства Н566, поставки которых начались в 2019 году. На эти шасси монтируют изотермические фургоны и мусоровозные бункеры.

Внешний облик Ford Cargo Н298 в начале 2000-х годов разрабатывали специалисты итальянской компании Carrozzeria Ghia S.p.A. (или просто Ghia). Дизайн Ghia стал традиционным для Ford Cargo оформлением фасада — ​с четырехфарной линзованной оптикой, большим бампером и выступающими округлыми арками крыльев. Этот стиль сохранился на Ford Cargo Н476 и Ford Н566.

В чем выгода?

Главный аргумент в пользу грузовиков Ford 1833 — дешевизна. На цене иностранного грузовика в России сказывается утилизационный сбор (взимается при таможенном оформлении). Плюс в том, что все тяжелые Форды, в том числе и 1833, могут быть не только турецкими, но и российской сборки. Осенью 2015 года в Калининграде на заводе «Автотор» началась пилотная сборка Ford Trucks. Сейчас с конвейера сходят грузовики семейства Ford Н566 образца 2016 года и самые современные Ford F-max. Автомобили собирают из машинокомплектов, поступающих из Турции. Возможные объемы производства — до 2000 машин в год.

Любая спецтехника на автомобильном шасси — вещь не из дешевых (о чем можно прочитать на Рейс.РФ). Технологически сложная надстройка порой сопоставима по цене с шасси, а то и дороже. К примеру, мусоровоз на шасси Ford 1833, со сложной гидравликой и оборудованием для прессования мусора, стоит 121 тыс. евро. Вся надстройка произведена турецким холдингом Koluman, который специализируется на выпуске полуприцепов, строительной и аэродромной техники, а также различных коммунальных машин. С 2016 года на российском рынке работает компания ООО «Колуман Рус», которая организовала производство и монтаж надстроек в Набережных Челнах.

Надстройки

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Самая простая из возможных надстроек на Ford 1833 — ​бортовая платформа длиной 6,2 м и шириной в максимально возможные 2540 мм. Один из производителей бортовой платформы — ​подмосковная компания «Центртранстехмаш». Кузов имеет стальной каркас и надрамник, прочный фанерный ламинированный пол толщиной 27 мм и борта из анодированного алюминиевого профиля. Монтируется на шасси итальянской установки Fassi F155.F.O.22: минимальный вылет стрелы 2,15 м, максимальный 8 метров, грузоподъемность от 1660 до 6160 килограммов. Цена автомобиля в зависимости от марки и модели КМУ — ​от 97 тыс. до 103 тыс. евро.

«Центртранстехмаш» также производит фургоны на шасси Ford 1833. Промтоварный, длиной 7650, шириной 2540, высотой 2500 мм и объемом 45,8 м3, вмещает 18 европаллет. Он изготовлен на стальном основании, причем пол выполнен как сэндвич-панель, снизу с внешней стороны обшит оцинкованной сталью, а внутри 1 ламинированной фанерой. Стены — ​самонесущие сэндвич-панели, задняя дверная рамка сварная, из оцинкованных профилей. Фургон-рефрижератор короче промтоварного, его длина 6800 мм, вмещает он 16 европаллет. Толщина сэндвич-панели пола 125 мм у передней и боковых стенок, на крыше — ​65 мм, на распашных дверях — ​90 миллиметров. Рефрижератор оборудован холодильной установкой Carrier S 750R с независимым регистратором температуры ThermoFleet, двумя беспроводными датчиками и блоком телематики. На фургонах обоих типах возможна установка гидроборта Dhollandia DH-LM.20 грузоподъемностью 1500 кг. Цена изотермического фургона с холодильной установкой — ​94 тыс. евро, без рефрижератора — ​78 тыс. евро.

Доля на рынке

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Продажи шасси Ford 1833 в России только начинаются. Пока продано около полутора сотен грузовиков с различными надстройками. Машины с изотермическими фургонами разошлись в основном по компаниям-ретейлерам, а мусоровозы покупают фирмы, специализирующиеся на сборе, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Европейские автозаводы, представители «большой семерки», оценивают свои автомобили дороже. Специалисты компании Turbotrucks, эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в России, считают, что главный конкурент Форда среди иномарок — ​грузовики Isuzu.

руководитель отдела развития дилерской сети Ford Trucks в России:

— Сервисная сеть Ford Trucks активно развивается. К концу 2020 года количество сервисных центров на территории РФ достигнет 21. А на начало следующего года уже запланировано подписание дилерских контрактов с пятью претендентами, которые сейчас проходят завершающие стадии аудита качества и согласований.

Мы выбираем дилерами сервисные предприятия, которые не только соответствуют определенным стандартам, но и по-настоящему любят свое дело и заинтересованы в будущем развитии вместе с брендом Ford Trucks. Таким образом нам удается наладить процессы и взаимопонимание с дилерами с первых дней сотрудничества.

Особенности двигателя, трансмиссии и кабины Ford 1833 — на следующей странице.