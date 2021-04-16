ДПС Абхазии запретили останавливать российские машины

Для остановки автомобилей туристов должны быть веские причины — нарушения ПДД.

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В преддверии курортного сезона власти Абхазии решили оградить российских туристов от возможного произвола инспекторов ДПС и запретили останавливать автомобили с российскими номерными знаками без веских оснований. Никаких просто проверок и досмотров, а исключительно за нарушения правил дорожного движения. Также для отдыхающих был отменен обязательный тест на коронавирус, как на въезде, так и на выезде из страны.

«МВД запретило останавливать автотранспортные средства с иностранными государственными номерными знаками, въезжающие на территорию Абхазии, без веских на то причин. [Отдыхающие] должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности»,- цитирует Интерфакс заявление главы МВД Абхазии Беслана Чкадуа.

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Фото: «За рулем»