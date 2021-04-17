«Китайскую Теслу» Xpeng P7 можно взять на тест: рассказываем, как это сделать

Машина уже застрахована и получила российские номера. Обещают дальность хода около 700 км и полную перезарядку за 6,5 часов.

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В марте 2021 года московский автосалон «Автолайт» — дилер Haval, Chery и GAC — выставил у себя в шоуруме новейший китайский электромобиль Xpeng P7. Бренд Xpeng (Сяопенг) — это порождение компаний Alibaba и Xiaomi.

Модель P7 была представлена в Китае всего год назад, в апреле 2020 года, уже продается и считается ближайшим конкурентом Tesla Model S. В России же седан был просто выставлен в автосалоне, без указания явных перспектив.

Теперь же понятно, что автомобиль пробудет в России продолжительное время: стало известно, что он застрахован по каско сроком на 1 год в Тинькофф Страховании и уже доступен для тест-драйва. В течение этого срока автосалон будет оценивать интерес к автомобилю и принимать решение о том, везти ли в Россию товарные экземпляры. Записаться на тест можно, позвонив в «Автолайт» по телефону 7 (495) 260-04-87. На официальном фото тестовая машина уже красуется на московских номерах.

Заявленная дальность хода у Xpeng P7 составляет 706 километров, а полная перезарядка от обычной сети занимает 6,5 часов. Электродвигатель развивает 266 л.с. и 390 Нм. Колесная база машины — 2998 мм, что больше, чем у Tesla Model S (у той 2960 мм) и лишь немного недотягивает до показателя Mercedes-Benz S-класса. Двери у машины безрамочные, ручки выдвигаются при открывании.

Оснащение у Xpeng P7 — по самому последнему слову техники.

Фото: Tinkoff Media